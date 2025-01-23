ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم سوف يعمه السلام خلال ولايته الحالية، مواصلا: "نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة".

مشكلة إدارة بايدن



وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس: " الإدارة السابقة تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله، وفي يومي الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم".

إعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة



وتابع: "أعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة، ونعزز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وسنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".

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