الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:37 مساءً - أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يتم النظر إلى مصر من واقع أهميتها الإقليمية وموقعها الجغرافي المتميز وهو المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رغبة متزايدة من الشركات البلجيكية للعمل في مصر على كافة القطاعات.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له على هامش تقرير، لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه وجدنا طفرة هامة، وتقديرا كاملا للقيادة المصرية والرئيس السيسي والدور المصري سواء على صعيد الإصلاح الاقتصادي الداخلي أو الصعيد السياسي، أو الدور الإقليمي في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف العدوان على أهالينا في قطاع غزة مع أشقائنا في قطر والولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية، أن هناك تقديرا كاملا للدور المصري، مؤكدا أنه كان لدي الفرصة أن أتشرف بلقاء برئيس المجلس الأوروبي ولقاءات مع المفوضين الأوروبيين ومع المسئولين البلجيكيين ومع قيادات البرلمان الأوروبي.