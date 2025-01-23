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جروس يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد الخسارة أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

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جروس يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد الخسارة أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

جروس يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد الخسارة أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:26 مساءً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.
 

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

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وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

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وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

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ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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