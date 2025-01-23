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الدوري الأوروبي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ورينجرز في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ورينجرز في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ورينجرز في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:06 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

وأجرى مانشستر يونايتد مجموعة من التغييرات على تشكيلته، حيث جلس على مقاعد البدلاء كل من هاري ماجواير ونصير مزراوي وكوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

وحل جوشوا زيركزي مكان راسموس هويلوند كمهاجم صريح، بين الجناحين أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو، فيما لعب القائد برونو فرنانديز بمركز متأخر في خط الوسط، على عكس المباريات الأخيرة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد رينجرز

وضم تشكيل مانشستر يونايتد:

بايندير، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، كولير، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، ديوجو دالوت، أماد ديالو، زيركزي، جارناتشو.

تشكيل جلاسكو رينجرز أمام مانشستر يونايتد

وضم تشكيل جلاسكو رينجرز كالآتي:

باتلاند، ترافينيير، بروبر، بالوجون، جيفتي، بارون، راسكين، ريدفان، باجرامي، سيرني، حمزة إكمان.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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