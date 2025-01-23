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روما يسقط في فخ الخسارة أمام ألكمار 0-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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روما يسقط في فخ الخسارة أمام ألكمار 0-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

روما يسقط في فخ الخسارة أمام ألكمار 0-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:51 مساءً - سقط فريق روما الإيطالي في فخ الخسارة أمام مضيفه ألكمار الهولندي بنتيجة 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب آفاس بمدينة ألكمار.

جاء هدف ألكمار في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق تروي باروت.

تشكيل روما أمام ألكمار الهولندي

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تشكيل ألكمار أمام روما 

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رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

فيما منح فوز فريق روما الإيطالي على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مدربه رانييري رقمًا مميزًا بالدوري الإيطالي.

الفوز منح الجيالوروسي فرصة الصعود والتقدم أكثر بجدول ترتيب المسابقة، حيث وصل روما للنقطة 27 في المركز التاسع.

ذكرت شبكة "أوبتا" ان رانييري كرر رقم مورينيو مع روما حيث ان فريق العاصمة تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2023 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.
وأضافت: "كما سجل الجيالوروسي هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2019".

وبدأت سلسلة كلاوديو رانييري المدير الفني لذئاب روما، على أرضه منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق انتصارات ضد ليتشي (4-1)، بارما (5-0)، لاتسيو (2-0) وأخيرا جنوى (3-1).

رانييري 
رانييري 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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