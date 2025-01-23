الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:37 مساءً - يستضيف برنامج «من قلب الصعيد» الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري على شاشة «صدى البلد» في أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال البرنامج يقدم الإعلامي مصطفى بكري، اعترافات خاصة وأسرار جديدة يرويها بكل صدق ومن القلب

وكتبت الإعلامية أنوار مطاوع على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "انتظرونا يوم الجمعة الساعة 5 مساءً على شاشة صدى البلد، من برنامج "من قلب الصعيد".

وتابعت "ضيف الحلقة هو البرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري في حوار مليء بالأسرار والمشاعر.

ويكشف مصطفى بكري لأول مرة عن محطات مؤثرة في حياته الشخصية، وحكايات عن نشأته في الصعيد وكيف تشكلت ملامح شخصيته.