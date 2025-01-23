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أسامة الأزهري يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي - أخبار كلمتك

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أسامة الأزهري يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:51 مساءً - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع فضيلة الدكتور محمد أبو سعدة، مدير مديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير للإصلاح الإداري.

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

جاء الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مديري المديريات، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، ومتابعة الأداء بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل بالمديرية، والتحديات التي تواجهها، وآليات تحسين الأداء وضمان الكفاءة. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وفق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة، لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات دعوية متميزة.

وزير الأوقاف يؤكد حرصه على الارتقاء بمستوى الأئمة علميًّّا وفكريًّا

وأكد الوزير حرصه على الارتقاء بمستوى الأئمة علميًّّا وفكريًّا، والاهتمام بجودة مظهرهم وسلوكهم، بما يؤكد القيم السلوكية والدعوية المطلوبة. كما وجه بضرورة التواصل المستمر بين مدير المديرية والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق رؤية الوزارة في بناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوزير أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في العمل الدعوي والإداري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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