انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:19 مساءً - ذكرت وكالة رويترز، أن أسعار النفط سجلت انخفاضا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمام منتدى دافوس، والتي قال فيها إنه يعتزم مطالبة أوبك بخفض الأسعار.

خفض أسعار النفط

وقال ترامب إذا انخفض سعر النفط فإن حرب أوكرانيا ستنتهي فورا، مشيرا إلى أن هذه الحرب هي السبب في ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف ترامب، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا، مضيفا أنه سيطلب بخفض أسعار الفائدة فورا.

ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة

وفي وقت سابق من اليوم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى في فترته الرئاسية الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة

وكان أحد المراسلين سأل ترامب عن وجهته الأولى إلى الخارج خلال الـ 90 يوما الأولى من فترة حكمه.

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