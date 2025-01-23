بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:37 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 24 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025

ولفتت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت «الأرصاد» من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وأكدت على وجود نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.25) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 24 يناير 2025

درجات الحرارة غدا الجمعة 24 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 11 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 20 11 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 11 العريش 19 09 رفح 20 09 رأس سدر 22 10 نخل 19 07 كاترين 14 - 00 الطور 22 13 طابا 20 08 شرم الشيخ 22 15 الإسكندرية 20 10 العلمين 20 09 مطروح 20 09 السلوم 17 10 سيوة 22 09 رأس غارب 22 14 الغردقة 23 14 سفاجا 23 15 مرسى علم 23 14 شلاتين 25 15 حلايب 22 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 17 الفيوم 20 11 بني سويف 21 10 المنيا 21 09 أسيوط 21 09 سوهاج 23 10 قنا 25 11 الأقصر 24 11 أسوان 24 13 الوادي الجديد 23 12 أبو سمبل 23 13