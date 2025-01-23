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الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:37 مساءً - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 23 يناير 2025، وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية نحو 3825 جنيها للبيع، وظل مستقرا على هذا السعر حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما سجل سعر الذهب الآن في بداية التعاملات الختامية 3800 جنيه للشراء، وارتفع ليسجل نحو 3825 جنيها للبيع.

ومازال التقلب في أسعار الذهب في جميع الأسواق المحلية أو العالمية، بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية تظهر ارتفاعا في طلبات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع ساهم في الضغط على أسعار الذهب.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها كلما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب الآن عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مساء التعاملات عند مستوى 4371.5 جنيه للبيع، 4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 4007.25 جنيه للبيع، 3981 جنيها للشراء.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة وتنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب الآن عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3825 جنيها للبيع، 3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في مساء التعاملات نحو 3278.5 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 فسجل في سوق الصاغة المصرية نحو 2550 جنيها للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فبلغ في محلات الصاغة المصرية نحو 2185.75 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية نحو 1639.25 جنيه للبيع، 1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية عند مستوى 30600 جنيه للبيع، 30400 جنيه للشراء.

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4371.5 جنيه 4342.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 4007.25 جنيها 3981 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3825 جنيها 3800 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3278.5 جنيه 3257.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2550 جنيه 2533.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30600 جنيه 30400 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2706.57 دولار 2706.3 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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