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أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا - أخبار كلمتك

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أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:19 مساءً - قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الخميس:" إنه سيترك مجالا للتفاوض مع قوات "قسد"، مؤكدا أن الحكومة لها الحق في امتلاك واستخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة الأراضي السورية.

الشرع يتحدث عن التفاوض مع قسد 

وتابع الشرع: "نترك مجالا للتفاوض مع  قوات قسد، ونمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة أراضينا، ولن نسمح على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم ‎سوريا".

وأضاف الشرع: "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تستغل مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة، ولا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا".

كما أكد أنه "لا يمكن القبول أبدا بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية".

هذا وقال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إن البعض في المنطقة لاسيما في الإمارات ومصر يشعرون بالقلق من عودة ظهور الجماعات الإسلامية، ولم يعد هناك مبرر لوجود "قسد".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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