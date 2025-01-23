كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طقس الغد، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طقس الغد، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس الغد، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

 


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تعريب العلوم الطبية بجامعة الأزهر.. القصة الكاملة للقرار المثير للجدل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق