استطلاع رأي: 70 % من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة الأسرى بجميع مراحلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:35 مساءً - كشف استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن رغبة 70% من الإسرائيليين في إنجاز صفقة تبادل الأسرى بجميع مراحلها، و59% من أنصار الليكود والصهيونية الدينية وشاس يؤيدون الصفقة.

استطلاع الرأي عن صفقة الأسرى

ووفقا لاستطلاع الرأي، عبر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها، أنها ستسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

وبالأمس الأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

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