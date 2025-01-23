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استطلاع رأي: 70 % من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة الأسرى بجميع مراحلها - أخبار كلمتك

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استطلاع رأي: 70 % من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة الأسرى بجميع مراحلها - أخبار كلمتك

استطلاع رأي: 70 % من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة الأسرى بجميع مراحلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:35 مساءً - كشف استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"،  عن رغبة  70% من الإسرائيليين في إنجاز صفقة تبادل الأسرى بجميع مراحلها، و59% من أنصار الليكود والصهيونية الدينية وشاس يؤيدون الصفقة.

استطلاع الرأي عن صفقة الأسرى 

ووفقا لاستطلاع الرأي، عبر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها، أنها ستسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

وبالأمس الأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات 

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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