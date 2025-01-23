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غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

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غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:41 مساءً - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم الخميس أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي،  العلاقات التجارية الحالية مع كندا، واصفا إياها بأنها غير عادلة، وأعرب عن نيته مراجعة شروط التعاون بين البلدين لمعالجة العجز التجاري.

ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا ويعتزم مراجعة شروط التعاون

 

وقال ترامب خلال كلمته  ألقاها أمام المشاركين في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس: "كندا تمثل مشكلة كبيرة. لدينا عجز هائل معهم يتراوح بين 200 إلى 250 مليار دولار. لم نعد نستطيع السماح بذلك".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية ولا تحتاج إلى استيراد بعض السلع من كندا، قائلا: "لسنا بحاجة إلى سياراتهم، لأننا نستطيع إنتاج سياراتنا. لسنا بحاجة إلى أخشابهم – لدينا غاباتنا. لسنا بحاجة إلى نفطهم وغازهم – لدينا منهما أكثر من أي بلد آخر".

واقترح ترامب على كندا الانضمام إلى الولايات المتحدة لتجنب فرض الرسوم الجمركية، قائلا بسخرية: "إذا أصبحت ولاية لدينا، فلن يكون هناك عجز، ولن نضطر لفرض رسوم جمركية".

ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك 

وأكد ترامب أن إدارته ستركز على استعادة التوازن العادل في العلاقات التجارية مع الشركاء حول العالم، بما في ذلك كندا.

وسبق أن أشار وزراء في الحكومة الكندية إلى أن أوتاوا ستكون جاهزة للرد إذا قرر الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من فبراير.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين. وقال ترامب  : "نفكر في رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا.. أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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