كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:46 مساءً - يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة حول الرسوم المقررة لتجديد بطاقة الخصم المباشر سنويا.

وأوضح مسئولون البنك أن مصاريف تجديد بطاقات الخصم المباشر الاصلية والاضافية 100 جم.

 حدد بنك القاهرة مزايا البطاقة مدفوعة مقدما للعملاء. 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:  

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. 

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق