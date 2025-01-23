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ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

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ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ المهاجرين غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة، موضحًا: "سأعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن".

 

ازدهار القطاع الخاص بأمريكا 


وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "القطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يكن ليتم لولا تدخلي حتى قبل تنصيبي رئيسا".


ارتفاع اسعار النفط

وتابع: "أسعار النفط ما زالت مرتفعة في ظل عدم وجود مؤشرات على انتهاء حرب أوكرانيا، وحان الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف نزيف الدم من الجانبين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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