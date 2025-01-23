ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ المهاجرين غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة، موضحًا: "سأعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن".

ازدهار القطاع الخاص بأمريكا



وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "القطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يكن ليتم لولا تدخلي حتى قبل تنصيبي رئيسا".



ارتفاع اسعار النفط

وتابع: "أسعار النفط ما زالت مرتفعة في ظل عدم وجود مؤشرات على انتهاء حرب أوكرانيا، وحان الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف نزيف الدم من الجانبين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.