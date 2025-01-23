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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الـ 178 من مسلسل قيامة عثمان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الـ 178 من مسلسل قيامة عثمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الـ 178 من مسلسل قيامة عثمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:52 مساءً - يتساءل الكثير من عشاق الدراما التركية عن موعد عرض الحلقة الـ 178 من المسلسل التركي قيامة عثمان 6، التي تأجل عرضها هذا الأسبوع إثر وقوع حادث ضخم في تركيا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل بعض المواطنين.

ضم مسلسل قيامة عثمان، في موسمه السادس نخبة من النجوم الأتراك الذين وجودهم يعطي ثقل للعمل المشاركين به أبرزهم: «بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال أل، وأخرين من النجوم الأتراك».

قصة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان، في إطار درامي تاريخي، حيث يتناول عدد من القصص الحقيقية في نشأة الدولة العثمانية وفي حياة السلطان عثمان والصعوبات والصراعات التي واجهته في إنشاء الدولة العثمانية وازدهارها.

كما يتناول مراحل تأسيس الدولة وتفاصيلها، بالإضافة لتناول مسلسل قيامة عثمان الكثير من التفاصيل في حياة المؤسس عثمان لكنها تختلف بعض الشئ عن الحقيقة لتأتي في إطار الدراما الذي يجذب الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 178

وحول مواعيد عرض الحلقة الـ 178 من مسلسل قيامة عثمان، من المقرر أن تذاع يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير الجاري، على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وبينما تكون الإعادة يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان 6

جاء تردد قناة «ATV» التركية على النايل سات كالتالي:

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

بينما جاء تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات كالتالي:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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