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موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7 - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7، بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، يترقب جمهور مسلسل إقامة جبرية، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7 لمعرفة ماذا سيفعل عم موسى “محمود البزاوي” مع والدة سلمى “هنا الزاهد” بعد زيارته لها في السجن بحضور سلمى.

ستكون مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7 متاحة للمشاهدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرضها على منصة Watch it.

 

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية 

 وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 10 حلقات فقط. 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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