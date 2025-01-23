يسرا اللوزي: صورت مسلسل "سراب" وأنا في أسوأ حالاتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - عبرت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها الكبيرة لنجاح مسلسل “سراب”، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأكدت يسرا في تصريحات خاصة لكلمتك أنها صورت هذا المسلسل وهي في أسوأ حالتها النفسية، حيث إنه أثناء التحضير للمسلسل، تعرضت والدتها لأزمة صحية ودخلت بعدها المستشفى، ثم رحلت بسبب تلك الأزمة، مما تسبب لها في صدمة نفسية جديدة، وكادت أن تعتذر عن المسلسل.

وأضافت يسرا أنها وافقت على تصويره لعل العمل والتصوير يخرجها من أزمتها النفسية، كما أن حالة الحزن التي كانت تسيطر عليها أفادتها كثيرًا في تقديم شخصية “ملك” بالمسلسل.

أبطال مسلسل سراب

ويشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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