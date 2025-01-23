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يسرا اللوزي: صورت مسلسل "سراب" وأنا في أسوأ حالاتي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - عبرت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها الكبيرة لنجاح مسلسل “سراب”، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

وأكدت يسرا في تصريحات خاصة لكلمتك أنها صورت هذا المسلسل وهي في أسوأ حالتها النفسية، حيث إنه أثناء التحضير للمسلسل، تعرضت والدتها لأزمة صحية ودخلت بعدها المستشفى، ثم رحلت بسبب تلك الأزمة، مما تسبب لها في صدمة نفسية جديدة، وكادت أن تعتذر عن المسلسل.

 

وأضافت يسرا أنها وافقت على تصويره  لعل العمل والتصوير يخرجها من أزمتها النفسية، كما أن حالة الحزن التي كانت تسيطر عليها أفادتها كثيرًا في تقديم شخصية “ملك” بالمسلسل.

 

أبطال مسلسل سراب 

ويشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

 

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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