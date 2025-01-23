وكيل الصحفيين: العلاقات المصرية القبرصية نموذج في التعاون القائم على الشراكة البناءة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:52 مساءً - أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، عمق العلاقات بين مصر وقبرص، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين إذ تعد نموذجا يحتذى في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والشراكة البناءة.

جاء ذلك على هامش الحوار المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون الخارجية مع سفيرة قبرص بالقاهرة بولي إيو أنو، مساء اليوم الخميس.

وقال الزناتي: إن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وهو ما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، ومن هنا يأتي ترتيب هذا اللقاء لتسليط الضوء على العلاقات التي تعود إلى العصور القديمة، حينما كان البحر المتوسط جسرًا للتواصل الثقافي والتجاري بين الشعبين.

وأضاف: "والآن نشهد في المجال السياسي تنسيقًا مستمرًا بين قيادتي البلدين في المحافل الدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط. كما تشكلت علاقات قوية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، الذي أصبح منصة فعالة لمواجهة التحديات الإقليمية، مثل مكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة غير الشرعية، وحماية الأمن البحري".

أما في مجال الطاقة.. أوضح أن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة في ضوء الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومن خلال التعاون الوثيق بين البلدين، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، وتقدم هذه الشراكة في قطاع الطاقة مثالًا حقيقيًا للتكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين.

وأشار الزناتي، إلى أن في المجال الاقتصادي، تعد قبرص واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في المنطقة. َ