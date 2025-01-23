ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر غدا - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر غدا - أخبار كلمتك

ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:06 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية غدا على البحر الأحمر وخليج السويس وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية تكون كثيفة  صباحًا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة  الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق