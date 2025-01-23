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ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

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ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستعمل على تعزيز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مواصلا: "سنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".


وأضاف دونالد ترامب، في كلمته لمنتدى دافوس: "لدينا أكثرية بالكونجرس بشقيه وسنمرر العديد من القرارات، والاقتصاد الأمريكي يشهد تحولا جذريا وقيمته تتصاعد بعد انتخابي".


وتابع: "سنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، ونتخذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا"، مطالبا بخفض أسعار النفط والفائدة عالميا لإنهاء الصراعات في المنطقة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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