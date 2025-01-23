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خارجية الحوثيين تعلق على قرار ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية: انحياز للصهاينة - أخبار كلمتك

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خارجية الحوثيين تعلق على قرار ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية: انحياز للصهاينة - أخبار كلمتك

خارجية الحوثيين تعلق على قرار ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية: انحياز للصهاينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:09 مساءً - اعتبرت جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، اليوم،  قرار أمريكا تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية" جاء لمساندتهم مظلومية الشعب الفلسطيني عبر استهدافهم سفنًا يقولون إنها تابعة أو متوجهة إلى إسرائيل.

وزارة الخارجية التابعة للحوثيين تعلق على تصنيف ترامب

وقالت وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحوثيين: أن "التصنيف الأمريكى يستهدف الشعب اليمني برمته وموقفه المشرف المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني ويعكس حجم انحياز الإدارة الأمريكية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب".

 

وتابعت  وفق ما نقلت قناة "المسيرة" اليمنية، "ندين بأشد العبارات إدراج أمريكا لأنصارالله لما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

ترامب يعيد تصنيف الحوثي منظمة إرهابية 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

 

وكان الرئيس السابق جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021 قد ألغى هذا التصنيف الذي وقعه ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى.

 

وجاءت خطوة بايدن استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

 

لكن بعد أسابيع من اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن دعمًا للفلسطينيين على قولهم.

 

وأعلنوا أن المصالح الأمريكية والبريطانية تشكل "أهدافًا مشروعة" لهم.

 

وردًّا على ذلك، أعادت إدارة بايدن العام الماضي إدراج الحوثيين، أو أنصار الله وفق اسمهم الرسمي، في قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وهو تصنيف أقل حزمًا يسمح بدخول المساعدات الانسانية إلى اليمن.

 

وتهدف الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب الأربعاء، إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر تقييدًا لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

 

وقالت "وزارة الخارجية" التابعة للحوثيين "ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة التصنيف الذي سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الإنساني في اليمن".

 

وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، أن الحوثيين "شنّوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدّة على مطارات مدنية في السعودية"، بالإضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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