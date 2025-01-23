مشاهير العرب - هيئة قصور الثقافة تصدر كتاب «مدامع العشاق» للأديب زكي مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:32 مساءً - صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "مدامع العشاق" للأديب زكي مبارك، ضمن مجموعة أعلام الفكر والأدب التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، التي انطلقت اليوم وتستمر إلى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

يعرض زكي مبارك لقضية الحب الأبدية من خلال قصائد مليئة بالعاطفة، مبرهنًا أن الفن ينبع من مشاعر الصبابة والجنون، ويوضح كيف أن عيون العشاق كانت مصدرًا لعديد من أشعار الحب والشوق، التي خلفت إرثًا شعريًا كبيرًا.

ويتناول الكتاب موضوعات الحب والفراق، ويعرض أشعار الشعراء الذين عبروا عن معاناتهم في الحب والفقد.وقد أبدع في وصف مشاعر العشق وآلام الفراق، ليشكل بذلك نسيجا شعريا غنيا يعكس الأوجاع الإنسانية المرتبطة بالحب.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، بجناحها في (صالة 1 - جناح B3)، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب عماد عبد الغني.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.