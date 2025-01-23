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سامو زين يعلق على الجدل حول تشابه ألحان أغنيته مع تامر حسني - أخبار كلمتك

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سامو زين يعلق على الجدل حول تشابه ألحان أغنيته مع تامر حسني - أخبار كلمتك

سامو زين يعلق على الجدل حول تشابه ألحان أغنيته مع تامر حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:31 مساءً - علق الفنان السوري سامو زين علي الجدل المثار مؤخرا بسبب تشابه لحن أغنيته ايام في بعدنا معانا فاتوا مع لحن أغنية  فعلا مبيتنسيش والذي قدمها تامر حسني مع رامي صبري  

سامو زين يعلق علي تشابه الألحان بين فعلا مبيتنيبش وأغنية أيام في بعدنا فاتوا

وقال سامو زين في تصريح  خاص لـكلمتك:" الناس هي اللي شايفة كدا وأحنا بنشتغل للجمهور وعايزين نبسطتهم  ولحن أغنية أيام في بعدنا فاتوا مش شبه لحن فعلا مبتتنسيش لتامر حسني وسامو زين بالعكس الأغنية حلوة جدا وببارك لهم وهما أخواتي  

و أضاف سامو زين:" فكرة كثرة الألبومات خلال الفترة الماضية، شئ مفرح لأن وجود الألبوم مهم للغاية والناس بتكون سعيدة به وألبوم أحمد سعد وأنغام  وتآمر عاشور حلوين جدا 

و أكد سامو زين أنه يحضر بالوقت الحالي مسلسل جديد من المقرر عرضه خارج سباق رمضان 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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