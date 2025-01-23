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الرياضة - 11:32 - ترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:32 - ترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:32 - ترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض اليوم الخميس، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب في أوكرانيا بحاجة إلى التدخل السريع، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كبدت الطرفين خسائر كبيرة في الجنود.

وتابع: «نعمل على منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول بلادنا»، مضيفًا «الحوثيون لا يمكنهم استهداف أي من سفننا ونعمل على تحقيق ذلك».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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