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الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على ريال سوسيداد 3-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على ريال سوسيداد 3-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على ريال سوسيداد 3-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:46 مساءً - تقدم فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.

جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.

 

تشكيل ريال سوسيداد أمام لاتسيو

في حراسة المرمى: ريميرو.

في خط الدفاع: نايف أكراد – زوبلدية – أرامبورو – مونوث.

في خط الوسط: زوبيميندي – برايس مينديز – سوسيتش.

في خط الهجوم: بيكر – كوبو – أورزابال.

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تشكيل لاتسيو أمام ريال سوسيداد 

في حراسة المرمى: منداس.
في خط الدفاع: رومانيولي – تافاريس – ماروسيتش – جيلا.
في خط الوسط: روفيلا – جندوزي – ضياء.
في خط الهجوم: إيزاكسن – زاكاجني – كاستيلانوس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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