60 متحدثا دوليا.. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:52 مساءً - تنطلق غدا"الجمعة"فاعليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر برئاسة الدكتورة علا خورشيد رئيسة قسم علاج الأورام المعهد القومي جامعة القاهرة، ورئيسة المؤسسة الدولية لمكافحه الأورام وأسبابها.

كشفت الدكتورة علا خورشيد، أن مؤتمر هذا العام يشهد انطلاقة جديدة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بحضور أكثر من 60 متحدثا دوليا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

كما أشارت إلى مشاركة الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق والدكتورة لبنى صدقى أستاذ، طب الأورام قصر العينى بجامعة القاهرة في افتتاح المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة عالمية واسعة، مؤكدة أهمية تمكين الباحثين الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يساهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.

وأضافت أن المؤتمر يقدم على مدى يومين حلولا مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم من خلال مناقشة عدة محاور، أهمها الابتكار في علم الجينوميات والعلاج الدقيق، وتحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة.

كما يناقش المؤتمر هذا العام ثورة التشخيص الجزيئي، المتمثلة في دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص، ودور الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، والأدوات الحديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

ويتناول المؤتمر أيضا الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، وإعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانات العلاج المناعي.

و يناقش المؤتمر أيضا سد الفجوات في الطب الدقيق، والتحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب البحوث السريرية والشراكات الإقليمية من خلال تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارِب سريرية مبتكرة.

وأشارت الدكتورة علا إلى أن المؤتمر يطمح إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وإبراز الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيَا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة.

وقالت الدكتورة لبنى صدقي أستاذ طب الأورام بطب قصر العيني وسكرتير عام المؤتمر "يشهد اليوم الأول 11 جلسة علمية تستعرض أحدث ما صدر من أوراق بحثيه و دراسات إكلينيكة فى التشخيص و العلاج لمرضى سرطان الرئة بكافة أنواعه بالإضافه إلى دراسات الفحص و الكشف المبكر و تسليط الضوء على مستجدات التجربة المصرية الرائدة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الرئة و العلاج

ويضم اليوم الأول العديد من المتحدثين من بينهم البروفسوير ديفيد كاربون الرئيس السابق للجمعية الدولية لسرطان الرئة، ريد هيرش أستاذ متخصص في سرطان الرئة و المدير التنفيذي لمعهد تيش للسرطان كريستيان رولفو الرئيس الحالي للجمعية الدولية لسرطان الرئة و مدير قسم الأورام باطنى بجامعة ولاية أوهاي، رولف شتوهل نائب رئيس المؤسسة الدولية للسرطان رئيس تحرير مشارك مجلة سرطان الرئة، و ديفيد بلانشيرد رئيس مجموعة أورام الصدر المركز الدولي بمعهد جوستاف روسى فرنسا رافات

كما يضم اليوم الأول من المتحدثين دزيادزيوسكو، رئيس قسم الأورام و العلاج الغشعاعى و الأبحاث جامعه جداريسك الطبيه بوولندا هيلينا ليناردو، مدير القسم الرابع للأورام و مركز الأبحاث الإكلينيكية الشامل لمستشفى ميتروبوليتان باثينا اليونان، تريبارنا سين أستاذ مساعد و متخصصة فى أبحاث سرطان الرئة معهد تيش للسرطان نيويورك، كوزيمو ليكواجلي، مدير قسم جراحة الصدر معهد كروب للسرطان، إيطاليا، البر سيفنك مدير الأورام بمستشفى جازيانتب تركيا، الكساندرو روسو أستاذ الأورام الطبى معهد هيومانيتاز كاتانيا ايطاليا، جيسيبى كوريجليانو رئيس الجمعية الأوروبية للأورام، ازمو المنتخب المدير لقسم الاكتشاف المبدئى للدواء مدير برنامج الأورام جامعة ميلان ايطاليا، فابريس اندريه الرئيس الحالى للجمعية الأوروبية ازمو معهد جوستاف روسى قسم الأورام الباطنى.

ويضم أيضا فرنس زينب شينكافى باجودو الرئيس المنتخب للاتحاد الولي ضد السرطان المؤسس لمؤسسه ميديكايد للسرطان، وطاهر أبو حجلة استاذ بقسم الأورام و الدم و زرع النخاع بمستشفى الجامعى لووا الأردن.