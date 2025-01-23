محمد عبد الجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد عبد الجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد عبد الجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك لصفوف الأهلي، ستكون صفقة جماهيرية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "انتقال زيزو للأهلي صفقة جماهيره وستكون طوق النجاة لإدارة النادي الأهلي". 

وتابع: "في حالة عدم تجديد الزمالك عقد زيزو، من حق الأهلي يدخل في الصفقة، وممكن بيراميدز يدفع أكتر، وساعتها الزمالك ميرجعش يندم يلوم غير نفسه".

معسكر الزمالك قبل مباراة مودرن سبورت

وعلى صعيد متصل سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك، بسبب البيان الذي أصدره زيزو لاعب الفريق خلال معسكر الزمالك قبل مباراة مودرن سبورت.

وأوضحت مصادر أن بيان زيزو هدفه كان إحراج إدارة الزمالك، ولذلك هناك انقسامات قوية من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشأن مستقبله اللاعب مع الفريق. 

حيث يرى الجانب الأكبر ضرورة بيع زيزو وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بالتفاوض مع الاتفاق السعودي لبيع زيزو لهم وعدد قليل من المجلس يقترح تجديد تعاقده ثم بيعه.

وقال المصدر: هناك اجتماعات مستمرة لمجلس الإدارة لحسم أمر اللاعب خاصة بعد البيان الذي أصدره. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق