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بشير التابعي: أطالب برحيل مجلس الزمالك والجمهور "هياخد قلم" في ملف التجديد لـ زيزو - أخبار كلمتك

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بشير التابعي: أطالب برحيل مجلس الزمالك والجمهور "هياخد قلم" في ملف التجديد لـ زيزو - أخبار كلمتك

بشير التابعي: أطالب برحيل مجلس الزمالك والجمهور "هياخد قلم" في ملف التجديد لـ زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - طالب بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، برحيل مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بسبب فشل التعاقد مع صفقات في يناير الجاري.


وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": “هذا الموسم الأسوأ في الأهلي، على المستوى الإداري والفني، ولم أول مرة أن الجماهير فقدت الثقة في الإدارة”.


وتابع: "مجلس الزمالك، لا يسعي للمنافسة على لقب الدوري أو تتويج بطولة، ويناير أوشك أن ينتهي ولم يتم التعاقد مع أي لاعب لتدعيم صفوف الفريق، ومودرن سبورت كان له ضربة جزاء لم تحتسب".


وشدد: "مجلس الزمالك حتى الآن لم يفعل شيء، وأطالب برحيله بسبب عدم التعاقد مع لاعبين بجانب فشل تجديد عقود بعض اللاعبين".


وواصل: "ناصر ماهر طالب الحصول على 40 مليون جنيه لتجديد عقده، وجمهور الزمالك سيحصل على قلم في ملف التجديد لزيزو".

وأردف: "مجلس الزمالك سلم زيزو للجمهور، وكان يجب التجديد للاعب منذ فترة وعدم الانتظار حتى الآن، والإدارة وعدت بالتجديد للاعب واستمراره في البرنامج الانتخابي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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