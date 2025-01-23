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البنك المركزي بعدن في قلب الأحداث الأخيرة .. خبير يوضح السبب - أخبار كلمتك

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البنك المركزي بعدن في قلب الأحداث الأخيرة .. خبير يوضح السبب - أخبار كلمتك

البنك المركزي بعدن في قلب الأحداث الأخيرة .. خبير يوضح السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 08:11 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا بشأن اليمن تسهم في تعزيز سلطة البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، وتمنحه دورًا محوريًا في إدارة السياسات المالية والنقدية للبلاد.

وأوضح صالح أن هذه الإجراءات تضيق الخيارات أمام البنوك والمصارف اليمنية في التعامل مع البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، مما يفرض واقعًا جديدًا يربط الأنشطة المالية والتجارية للبنوك اليمنية على المستوى الخارجي بتعليمات وإدارة البنك المركزي في عدن.

وأشار إلى أن الخطوة تحمل أهمية كبيرة في تمكين البنك المركزي اليمني من لعب دور فاعل في استقرار الاقتصاد الوطني، داعيًا إدارة البنك المركزي في عدن إلى استغلال هذه اللحظة الفارقة لإصلاح الأوضاع المالية والنقدية بما يحقق أهداف السياسة النقدية ويعيد الاستقرار للعملة الوطنية.

وأكد الخبير أن هذه التطورات تمثل فرصة لإعادة تنظيم القطاع المالي في اليمن وربطه بالقنوات القانونية والدولية، بما يعزز من قوة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات الراهنة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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