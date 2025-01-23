انقاذ معتمرة مصرية توقف قلبها أثناء الطواف بالكعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:12 مساءً - أنقذت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة، حياة معتمرة مصرية بعدما توقف نبضها في أثناء طوافها بالكعبة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، الخميس، أن الفرق الإسعافية تمكنت من إعادة النبض لمعتمرة مصرية في صحن الطواف بالحرم المكي الشريف أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وأوضحت أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي تلقى بلاغا يفيد بوجود معتمرة في العقد السابع من العمر فاقدة للوعي وفي حالة إغماء بصحن الطواف، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية بالحرم لموقع المريضة.

وبحسب الهيئة، تبين بعد الكشف أن حالة المريضة توقف قلب وتنفس، فتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي "AED" المتوفر في الحرم ضمن مبادرة "ومن أحياها".

وذكرت أن الفرق استكملت عملية الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" باستخدام جهاز "اللوكس" إلى أن عاد النبض للمريضة، وتم نقلها لاحقًا إلى منشأة طبية لمتابعة حالتها وتلقي الرعاية اللازمة.