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لحج في ظلام دامس.. أزمة كهرباء مستمرة تعصف بالمواطنين - أخبار كلمتك

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لحج في ظلام دامس.. أزمة كهرباء مستمرة تعصف بالمواطنين - أخبار كلمتك

لحج في ظلام دامس.. أزمة كهرباء مستمرة تعصف بالمواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 09:58 مساءً - كلمتك/خاص

هل يُعقل أن محافظة بحجم لحج، بتاريخها العريق ومكانتها الكبيرة، تُترك اليوم رهينة للظلام والتهميش؟ أن تصل الحال إلى أن تصبح لحج تتسول ساعة كهرباء أو أقل من عدن؟! هذا الوضع المخجل يعكس فشلاً ذريعاً في إدارة ملف الكهرباء، وإهمالاً صارخاً من المسؤولين الذين لم يقدموا شيئاً سوى الوعود الفارغة.

شهرٌ كامل يعيش فيه المواطن البسيط في ظلامٍ دامس، لا كهرباء، لا خدمات، ولا حياة كريمة. الطلاب لا يستطيعون الدراسة، المرضى يعانون في المستشفيات، والمواطن يدفع الثمن من أعصابه وصحته، بينما المسؤولون يتنعمون بمناصبهم وامتيازاتهم.

إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ الناس في لحج لن يصبروا طويلاً، والغضب الشعبي يتزايد يومًا بعد يوم. الثورة على الفساد والتهميش قادمة لا محالة، لتقتلع حصون الظلم وتُعيد الحقوق المسلوبة.

كفى عبثاً بمصير الناس، ما يحدث وصمة في جبين كل لصٍ اعتاد أن يسرق حقوق الشعب ويتركهم يغرقون في الظلام."

صدام اللحجي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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