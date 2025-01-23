عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب - أخبار كلمتك

مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب - أخبار كلمتك

أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل: هزة أرضية تضرب هذه المحافظة مساء اليوم (ليست لحج) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل: هزة أرضية تضرب هذه المحافظة مساء اليوم (ليست لحج) - أخبار كلمتك

عاجل: هزة أرضية تضرب هذه المحافظة مساء اليوم (ليست لحج) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 08:11 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت مديرية حيس مساء اليوم.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الهزة لم تتسبب في وقوع أضرار بشرية أو مادية، إلا أنها أثارت حالة من القلق بين السكان المحليين الذين شعروا بالهزة بشكل واضح.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق