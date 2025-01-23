عاجل: هزة أرضية تضرب هذه المحافظة مساء اليوم (ليست لحج) - أخبار كلمتك

أعلنت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت مديرية حيس مساء اليوم.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الهزة لم تتسبب في وقوع أضرار بشرية أو مادية، إلا أنها أثارت حالة من القلق بين السكان المحليين الذين شعروا بالهزة بشكل واضح.