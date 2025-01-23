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عاجل: اول تعليق حوثي على العقوبات الامريكية (غير متوقع) - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 07:16 مساءً - كلمتك/خاص

علّقت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراج جماعة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، واصفة القرار بأنه استهداف للشعب اليمني ومواقفه المناهضة لسياسة الإدارة الأمريكية.

وأدانت خارجية صنعاء في بيان شديد اللهجة القرار الأمريكي، معتبرة أنه يعكس انحيازًا واضحًا للكيان الصهيوني واستهدافًا للشعب اليمني بسبب مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة دأبت على تصنيف أي جهة تعارض سياساتها في قوائم الإرهاب، بينما هي نفسها متورطة في جرائم حرب ضد المدنيين في عدة دول، بما في ذلك غزة، لبنان، العراق، وسوريا.

وأكدت الخارجية أن العدوان والحصار المفروضين على اليمن منذ مارس 2015 تم بالشراكة الكاملة مع واشنطن وبعض حلفائها، وأن هذا القرار لن يثني صنعاء عن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية أو عن الدفاع عن سيادة اليمن.

كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا القرار الذي سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن صنعاء ستظل ثابتة في موقفها رغم الضغوط الدولية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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