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وفاة شاب بظروف غامضة بإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت واسرته ترفض استلام الجثة - أخبار كلمتك

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وفاة شاب بظروف غامضة بإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت واسرته ترفض استلام الجثة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بظروف غامضة بإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت واسرته ترفض استلام الجثة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

 أثارت وفاة الشاب م.ع.ر. داخل إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

مصادر محلية أكدت أن الضحية، الذي تم توقيفه في قضية يُزعم ارتباطها بتعاطي المخدرات، توفي في ظروف غامضة أثارت شكوكاً حول طريقة التعامل معه أثناء التحقيقات. وأضافت المصادر أن علامات على جسده توحي بتعرضه لسوء المعاملة.

في تطور لافت، رفضت أسرة الضحية استلام جثته من المستشفى، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات وفاته ومحاسبة المتورطين. وقال أحد أفراد الأسرة في تصريح صحفي: "نطالب بالعدالة لابننا ونرفض أي محاولات للتستر على الحقيقة. لن نقبل دفن الجثة إلا بعد معرفة الحقيقة كاملة."

هذا، وقد تصاعدت الأصوات في أوساط المجتمع الحضرمي ومنظمات حقوق الإنسان الداعية إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الحادث إلى توترات أمنية واجتماعية في المحافظة.

حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق حول الحادثة، في حين ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات وسط ترقب كبير.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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