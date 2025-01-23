الرياضة - 08:45 - بعد ارتفاعه.. سعر الذهب عيار 21 يستقر عند هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:45 مساءً - أسعار الذهب.. سجّل سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ارتفاعا في ختام التعاملات، لذلك ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في السوق المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

شهد سعر الذهب عيار 24 ارتفاعا ليصبح 4360 جنيهًا للبيع و4325.75 جنيه للشراء.

كما صعد سعر الذهب عيار 22 ليصل إلى 3996.75 جنيه للبيع و3965.25 جنيه للشراء.

كما قفز سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3815 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعا ليبلغ 3270 جنيهًا للبيع و3244.25 جنيه للشراء.

وشهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2543.25 جنيه للبيع و2523.25 جنيه للشراء.

كما صعد سعر الذهب عيار 12 ليصل إلى 2180 جنيهًا للبيع و2162.75 جنيه للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا ليصبح 30520 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعد تواصل دام لـ 3 أشهر من الارتفاعات المتتالية.

وجاءت سلسلة الارتفاعات في ظل تراجع لافت لسعر الدولار عالميا نتيجة تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطبيق بعض السياسات الاقتصادية الحائمة وذلك في فترة ما قبل تنصيبه رسميا، بالإضافة لتصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي بعدم التيقن من تطبيق خفض سعر الفائدة سوى مرة وحيدة خلال عام 2025.