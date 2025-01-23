الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:00 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري في جيناته حب البلد دي، والكل حاسس إن هذا البد حياته وحاضره ومستقبله وماضيه. وأنه لن يستطيع أحد أن يضخك عليه مرة ثانية، سواء بالعودة إلى فوضى 2011، أو غيرها.

جاء ذلك تعقيبا على ما تشهده البلاد يوميا من شائعات وأكاذيب تهدف إلى بث الكراهية والوقيعة بين الشعب المصري وقيادته في ذكرى عيد الشرطة، وثورة 25 يناير.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن مشهد اصطفاف قوات الشرطة في عيدهم يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا الجهاز الذي حمى مصروتحمل الكثير من الإهانات من بعض المتربصين وعملاء أجهزة المخابرات الأجنبية.

ومضى مصطفى بكري في حديثه قائلا "لا أحد يستطيع أن يضحك على هذا لشعب ببضع شائعات هنا أو هناك، ونقول لرجال الشرطة في عيدهم الـ 73 شكرا على كل شيء، على الجهد على التضحية على الفداء بلا حدود.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه مع احتفالنا المؤكد حدث تطور كبير في هذا الجهاز العريق، منها التطور التكنولوجي والرقمي والتطور في الأداء.

وتابع، أن هناك اصطفاف وطني مبهر، وهي الصدمة التي أصابت أعداء هذا الوطن، هؤلاء الرجال المخلصون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لحماية الأمن الوطني المصري في الداخل والخارج.