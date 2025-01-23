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ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:40 مساءً - ترتيب الدوري المصري، تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة التاسعة اليوم الخميس بخسارة الزمالك أمام مودرن سبورت 1-0.

 

وكانت الجولة التاسعة انطلقت الثلاثاء وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي على غزل المحلة وإنبي  وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

 

وتعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وحقق بيراميدز الفوز أمام  زد 1-0 أمس الأربعاء.

 

وخسر المصري أمام بتروجت 2-1 والزمالك أمام مودرن سبورت 1-0 في ختام الجولة التاسعة اليوم الخميس.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الإسماعيلي 12 نقطة
10- فاركو 11 نقطة
11- طلائع الجيش 11 نقطة
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط 
18- الجونة 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.


وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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