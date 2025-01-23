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الرياضة - 08:45 - مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:45 - مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:45 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عكس دلالة قوية ومهمة عن طبيعة العلاقات بين البلدين، وسياسة مصر وتوجهاتها في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح «بكري»، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء الرئيسين على أن أمن الصومال جزء من الأمن القومي المصري.

وبشأن نشر قوات مصرية في الصومال، أشارمصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي نوه عن أن تواجد القوات لا يهدف إلى تهديد أي دولة، وإنما تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

وتابع مصطفى بكري: إن لقاء اليوم شهد توقيع اتفاقية لترفيع مستوى العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يعزز العلاقات في كل المجالات اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية.

واختتم بكري قائلا: مصر هتلعب دور كبير في أمن وتنمية واستقرار الصومال، مثلما تقوم به مع أشقائها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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