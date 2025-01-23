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الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:44 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. 

تشكيل بورتو ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، نوهان بيريز، تياجو ديالو، فرانسيسكو مورا.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس إيجليسياس، رودريجو مورا، آلان فاريلا.

خط الهجوم: إدواردو جابريل، صامويل أوموروديون، وينديرسون جالينو.

تشكيل أولمبياكوس أمام بورتو

حراسة المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس.

خط الدفاع: رودينيي مارسيلو، باناجيوتيس ريتسوس، ديفيد كارمو، فرانشيسكو أورتيجا.

خط الوسط: كريستوس موزاكيتيس، داني جارسيا، شيكينهو.

خط الهجوم: تشارالامبوس كوستولاس، جيورجيوس ماسوراس، أيوب الكعبي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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