وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة يرحب باعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارها بية اجنبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس القيادة يرحب باعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارها بية اجنبية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يرحب باعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارها بية اجنبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

رحب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اعادة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، منظمة ارهابية اجنبية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، والشعب اليمني عن شكره للرئيس ترمب على هذا القرار التاريخي، مجددا الترحيب بتعهداته لانهاء الحروب، وردع التنظيمات الارهابية حول العالم.

واكد فخامة الرئيس التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع الادارة الاميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الانسانية دون اية عوائق.

وكتب الرئيس في تدوينة على منصة "اكس" انتظر اليمنيون طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، او عذبوا، او اعتقلوا ظلما، او فجرت منازلهم، وشردوا في اصقاع الارض، الانصاف، ومعاقبة الاجرام الحوثي بقرار التصنيف الارهابي، كمدخل لاحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة".

واشار الى انه لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة الى نهج جماعي عالمي لدعم
الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، معتبرا ان التساهل مع اعداء السلام، سيعني استمرار الاعمال الارهابية لهذه المليشيات الابشع في التاريخ.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق