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مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:45 مساءً - كشف صناع فيلم «سيكو سيكو»، البوستر التشويقي للعمل، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وروجت الشركة المنتجة لفيلم «سيكو سيكو» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعمل من خلال نشر البوستر التشويقي للفيلم ولتعليق عليه قائلة: «البوستر التشويقي لفيلم سيكو سيكو يعرض قريباً في مصر.. هو أيه السيكو؟.

يضم فيلم «سيكو سيكو» عدد من الفنانين أبرزهم: من بطولة طه دسوقي، عصام عمر، على صبحي، خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.

أحدث أعمال طه دسوقي

يعرض حاليا للفنان طه دسوقي مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثالث، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة التي دارت أحداثها حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

ضم مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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