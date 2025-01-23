مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:45 مساءً - كشف صناع فيلم «سيكو سيكو»، البوستر التشويقي للعمل، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وروجت الشركة المنتجة لفيلم «سيكو سيكو» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعمل من خلال نشر البوستر التشويقي للفيلم ولتعليق عليه قائلة: «البوستر التشويقي لفيلم سيكو سيكو يعرض قريباً في مصر.. هو أيه السيكو؟.

يضم فيلم «سيكو سيكو» عدد من الفنانين أبرزهم: من بطولة طه دسوقي، عصام عمر، على صبحي، خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.

أحدث أعمال طه دسوقي

يعرض حاليا للفنان طه دسوقي مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثالث، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة التي دارت أحداثها حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

ضم مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.