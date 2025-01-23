مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:01 مساءً - وجهت داليا البحيري، رسالة لـ أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الخميس، وذلك عقب احتفالها بـ عيد ميلادها الـ 53.

وشاركت داليا البحيري، عبر حسابها على «إنستجرام» عددا من اللقطات التي تجمها بـ أنغام، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيبة وناجحة وسعيدة دايما وسط حبايبك يانغومة، وألف مبروك حبيبتي على الألبوم الجديد وإن شاء الله يكسر الدنيا أكثر وأكثر كالعادة».

وأقامت أنغام احتفالية لعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في منزلها، وذلك لتصادف يوم ميلادها مع حفل توزيع جوائز «joyawards 2025>

آخر أعمال أنغام

وفي وقت سابق، فاجأت أنغام، قطاعا كبيرا من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».