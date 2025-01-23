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ديزني تعلن تخليها عن دعم المثلية الجنسية بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

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ديزني تعلن تخليها عن دعم المثلية الجنسية بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

ديزني تعلن تخليها عن دعم المثلية الجنسية بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:20 صباحاً - أعلنت شركة ديزني، عن تخليها عن دعم المثلية الجنسية، في أفلامها القادمة، وذلك بعد تولي دونالد مقاليد الحكم في أمريكا.

وصرح بوب ايجر الرئيس التنفيذي لديزني، بأن إنتاجات ديزني سيكون هدفها المتعة، والترفيه فقط، خلال الفترة القادمة.

ديزني تحذف الشخصيات المثلية من أفلامها

وبدأت بالفعل ديزني، تطبيق سياستها الجديدة، فأعلنت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة، بيكسار التابعة لديزني، عن حذفها لقصة شخصية متحولة جنسيًا، من إحدى الحلقات مسلسل "Win or Lose".

وذكرت بيسكار، في بيان رسمي، أن سبب حذف الشخصية المثلية يعود إلى أن المسلسل موجه للأطفال الأصغر سنا، قائلة: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المُوجه لجمهور أصغر سنًا، ندرك أن العديد من الآباء يفضلون مناقشة مواضيع معينة مع أطفالهم، وفقًا لشروطهم وتوقيتهم الخاص".

تفاصيل مسلسل Win or Lose

وتدور أحداث مسلسل الرسوم المتحركة Win or Lose، حول فريق "بيسبول" مختلط في المرحلة الإعدادية يدعى "بيكلز".

وتركز كل حلقة من الحلقات الثماني، على حياة إحدى اللاعبات خارج الملعب، ووجهة نظرها سواء كانت لاعبة، أو أحد الوالدين، أو المدرب، أو الحكم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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