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الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية - أخبار كلمتك

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الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:15 مساءً -  وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية، لتنفيذ خطط وبرامج تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والدراسات المشتركة.

 

اتفاقية ناقلات البترول 

 وحضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح، ومن جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية.

 

 وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان لها، إن الأكاديمية العربية تعد من أهم مراكز تأهيل وتدريب الكوادر البحرية في الوطن العربي والعالم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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