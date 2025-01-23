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الرياضة - 07:50 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. المعدن الأصفر يرتفع مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:50 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. المعدن الأصفر يرتفع مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. المعدن الأصفر يرتفع مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:50 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 23 يناير 2025، فبعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الختامية نحو 3795 جنيها للبيع، ولكنه ارتفع في مساء التعاملات ليصل إلى مستوى 3810 جنيهات للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية نحو 2754.27 دولار، لتؤكد استمرار ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، والذي يأتي نتيجة زيادة التوقعات بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة.

سعر الذهب في مصر

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توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة وتنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4354.25 جنيه 4325.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3991.5 جنيها 3965.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3810 جنيها 3785 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3265.75 جنيه 3244.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2540 جنيه 2523.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30480 جنيه 30280 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2754.27 دولار 2754 دولار

سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 4354.25 جنيه للبيع، 4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

علا سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى 3991.5 جنيه للبيع، 3965.25 جنيه للشراء.

لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم؟ اعرف عيار 21 بكام؟
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

زاد سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3810 جنيهات للبيع، 3785 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الصعود على سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية في الأسواق المحلية ليسجل نحو 2540 جنيها للبيع، 2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فصعد في مساء التعاملات اليوم إلى مستوى 2177.25 جنيه للبيع، 2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 1632.75 جنيه للبيع، 1622.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية نحو 30480 جنيها للبيع، 30280 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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