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الفنان محمد عبد العظيم يطمئن جمهوره ومتابعيه على صحته وهذا سبب تواجده بالمستشفى اليوم - أخبار كلمتك

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الفنان محمد عبد العظيم يطمئن جمهوره ومتابعيه على صحته وهذا سبب تواجده بالمستشفى اليوم - أخبار كلمتك

الفنان محمد عبد العظيم يطمئن جمهوره ومتابعيه على صحته وهذا سبب تواجده بالمستشفى اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:09 مساءً - قال  الفنان محمد عبد العظيم: إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية كما ظن البعض، بعض نشر صورته وهو داخل المستشفى، أثناء إجراء تحاليل وفحوصات طبية من قبيل المتابعة الدورية لصحته.

الفنان محمد عبد العظيم 

وأضاف محمد عبد العظيم في تصريح خاص لـ “كلمتك”: الموضوع بسيط خالص وهو عبارة عن إجراء دوري للاطمئنان على صحتي، وحاليا أنا في التصوير أصلا، وبشكر كل الناس اللي سألت، والتحاليل أسفرت إنه هناك بعض المشكلات الخاصة بزيادة معدل الدهون والكولسترول.

قصة حب عنيفة

ومن ناحية أخرى، كشف الفنان محمد عبد العظيم، عن قصة حب حياته التي تسببت في خوفه من كل النساء، مشيرًا: "عشت قصة حب في عمر الـ24 عاما حينها كانت صدمة حياتي بعدما ضحت بي من أجل ثري خليجي".


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "جرحتني أوي لما حبتها جدا وعشت معاها قصة حب عنيفة وبعدين ضحت بيا علشان الفلوس واتجوزت عريس من الخليج، حينها خفت من الارتباط بالنساء".

 

وعن الصفات التي يجب أن تتحلى بها المرأة، قال محمد عبد العظيم: "أهم حاجة في أي ست أنها تكون أصيلة ولو مكانتش أصيلة بلاش مها، لازم يكون فيه عندها شعور بالامتنان للأشياء والحاجات اللي يقدمها لها الرجل

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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