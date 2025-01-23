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وفاة الدكتورة زنيب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء - أخبار كلمتك

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وفاة الدكتورة زنيب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء - أخبار كلمتك

وفاة الدكتورة زنيب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة وقصص الأنبياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:09 مساءً -  

أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال.

ونعت النقابة المخرجة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: تنعي نقابة المهن السينمائية الدكتورة زينب زمزم أحد رواد الرسوم المتحركة والدة كل من: الزميل المخرج هيثم حنفي، والزميل المخرج بسام حنفي.

 

موعد العزاء

 

وأعلنت النقابة أن عزاء المخرجة الراحلة يقام يوم الأحد الموافق 26 /1/ 2025 بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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