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ريال مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني للسيدات - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني للسيدات - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني للسيدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:26 مساءً - تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني للسيدات 2025، اليوم الخميس بعد فوزه على ريال سوسيداد 3-2 في نصف النهائي في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بوتكاري في مدينة ليجانيس بمنطقة مدريد.

افتتح الملكي التسجيل مبكرا بالدقيقة الرابعة عبر لاعبة الوسط الاسكتلندية كارولين واير ثم أدرك سوسيداد التعادل عبر المهاجمة الإسبانية أمايور ساريجي.

ورفض مدريد الخروج من الشوط الأول بالتعادل، ليسجل هدف التقدم بالدقيقة 37 عن طريق لاعبة الوسط السويدية إنجريد أنجلدال.

وحاول ريال سوسيداد إدارك التعادل في الشوط الثاني، إلا أن لاعبة الجناح الكولومبية ليندا كايسيدو أضافت الثالث لمدريد بالدقيقة 71.

وعادت ساريجي، وسجلت الهدف الثاني لسوسيداد ولرصيدها الشخصي في الدقيقة 90+5، ثم ذهبت بطاقة التأهل إلى ريال مدريد.

ريال مدريد ضد برشلونة

وسلتقي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني للسيدات 2025 والتي ستقام على ذات الملعب في 26 من الشهر الحالي.

وكان برشلونة قد تأهل للنهائي، أمس الأربعاء، بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد 3-0.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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